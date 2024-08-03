Про це він написав у Telegram-каналі.
“Поки що ідея (сподіваюсь, втілиться в конкретні рішення) про призов напряму бригадами, без ТЦК — вдала та правильна, і може значно спростити набір та комунікацію”, — написав Жорін.
За його словами, це зменшить час оформлення і прибере частину бюрократичних процесів, а також має знизити рівень корупції в ТЦК. Також це дасть можливість людині реально, а не декларативно, обрати підрозділ та спеціальність, зазначив боєць.
Жорін зауважив, що іноді людей, які хочуть до конкретної бригади, “кидають” зовсім в інші.
“У нас неодноразово були випадки, коли намагалися “вкрасти” наших рекрутів — тобто розподілити після навчального центру зовсім в інший підрозділ”, — зазначив Жорін.
Заступник командира Третьої окремої штурмової бригади додав, що треба дуже чітко продумати, який вигляд матиме вся процедура.
“Конкретно для нашої Третьої штурмової таке рішення було б ефективним, забезпечивши повний автономний цикл набору та підготовки бійців”, — резюмував майор.
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