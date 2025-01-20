Про це повідомляють ДБР, СБУ, ОГП.

За версією слідства, перебуваючи на посаді командира, Рюмшин не повідомив правоохоронні органи про численні випадки самовільного залишення служби військовими під час підготовки на території Євросоюзу та виконання бойових завдань на сході України. Також перевіряються можливі корупційні схеми у відборі військовослужбовців для навчання за кордоном та ухилення від служби за хабарі.

“Через бездіяльність екскомандира ускладнилося виконання ЗСУ функцій оборони та окремих бойових завдань,” — зазначили в ОГП.

Затриманий не надіслав жодного повідомлення щодо підлеглих, які скоїли кримінальні правопорушення, що ускладнило правову процедуру пошуку та повернення військових у частини або батальйони резерву. Водночас він не вживав заходів для запобігання самовільному залишенню військових частини.

Зокрема, до списків осіб для проходження підготовки у Франції полковник безпідставно зарахував невмотивованих військовослужбовців, серед яких були 22 мобілізованих з прикордонних областей та 15 осіб, яких притягували до адміністративної відповідальності за незаконне перетинання кордону. У результаті 56 військових самовільно залишили полігони у Франції.

Екскомандиру готується підозра за бездіяльність військової влади, що вчинена в умовах воєнного стану, і йому загрожує до 10 років позбавлення волі. ОГП також планує клопотати про обрання йому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.