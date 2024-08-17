Про це розповіла представниця громадської організації “Нескорений Майдан” Роксолана Хмара, дружина дисидента Степана Хмари.
Чоловік підозрюється у вбивствах та пораненнях учасників Революції Гідності. Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова ухвалила рішення взяти його під варту, але з можливістю внесення альтернативної застави у розмірі 1 млн грн.
“Все! Командир львівського “Беркута” Ростислав Пацеляк, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані 18 лютого, знову на волі. Заставу в один мільйон вніс якийсь Красулін з окупованого Донецька”, – зазначила активістка.
Це рішення було прийнято після того, як Державне бюро розслідувань пред’явило нові обвинувачення, що включають 12 вбивств та 8 поранень.
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