Колишнього командира львівського "Беркута" Ростислава Пацеляка, якого судять за протидію протестам на Майдані, звільнили з-під варти після внесення застави в 1 млн гривень.

Про це розповіла представниця громадської організації “Нескорений Майдан” Роксолана Хмара, дружина дисидента Степана Хмари.

Чоловік підозрюється у вбивствах та пораненнях учасників Революції Гідності. Суддя Печерського районного суду Києва Крістіна Константінова ухвалила рішення взяти його під варту, але з можливістю внесення альтернативної застави у розмірі 1 млн грн.

“Все! Командир львівського “Беркута” Ростислав Пацеляк, під керівництвом якого вбивали українців на Майдані 18 лютого, знову на волі. Заставу в один мільйон вніс якийсь Красулін з окупованого Донецька”, – зазначила активістка.

Це рішення було прийнято після того, як Державне бюро розслідувань пред’явило нові обвинувачення, що включають 12 вбивств та 8 поранень.