Про це повідомило Державне бюро розслідувань.

“Встановлено, що у лютому 2014 року він організував незаконне злочинне перешкоджання проведенню зборів та мітингів у Маріїнському парку у Києві.

Його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 117-ти учасникам акцій протесту у центральній частині столиці”, — зазначається в повідомленні.