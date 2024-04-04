Про це повідомило Державне бюро розслідувань.
“Встановлено, що у лютому 2014 року він організував незаконне злочинне перешкоджання проведенню зборів та мітингів у Маріїнському парку у Києві.
Його підлеглі застосували до мітингувальників надмірну фізичну силу та спецзасоби, що призвело до заподіяння тілесних ушкоджень різного ступеня тяжкості 117-ти учасникам акцій протесту у центральній частині столиці”, — зазначається в повідомленні.
Обвинувальний акт направили до суду.
“Колишній правоохоронець обвинувачується серед іншого в організації незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, вуличних походів і демонстрацій, вчиненому службовою особою на виконання явно злочинного наказу, за попередньою змовою групою осіб, із застосуванням фізичного насильств”, — додали в Державному бюро розслідувань.
За чотири роки розслідування “справ Майдану” ДБР повідомило про 239 підозр, до суду направлено 117 обвинувальних актів відносно 211 осіб. За даними Генпрокуратури, під час Революції гідності загинули 104 людини, більшість із них – у лютому 2014 року.
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