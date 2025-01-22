Про це повідомляє hromadske.
Адвокат Горбенка Станіслав Пелюк розкритикував розмір застави, назвавши її неспівмірною з доходами військовослужбовця на пенсії. За словами захисту, прокурор раніше заявляв про намір просити заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.
Представники захисту зазначили, що очікували взяття Горбенка під варту та вже готують апеляційну скаргу на це рішення.
Нагадаємо, 20 січня, правоохоронці затримали колишніх командирів, які були відповідальні за оборону Харківської області. Їх підозрюють у недбалості, що спричинила захоплення частини території області на початку травня 2024 року.
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