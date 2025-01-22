Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід для колишнього командира 125-ї окремої бригади ТрО Артура Горбенка, який проходить у справі про провал оборони Харківської області. Його взято під варту на два місяці з можливістю внесення застави у розмірі 25 мільйонів гривень.

Про це повідомляє hromadske.

Адвокат Горбенка Станіслав Пелюк розкритикував розмір застави, назвавши її неспівмірною з доходами військовослужбовця на пенсії. За словами захисту, прокурор раніше заявляв про намір просити заставу у розмірі 10 мільйонів гривень.

Представники захисту зазначили, що очікували взяття Горбенка під варту та вже готують апеляційну скаргу на це рішення.

Нагадаємо, 20 січня, правоохоронці затримали колишніх командирів, які були відповідальні за оборону Харківської області. Їх підозрюють у недбалості, що спричинила захоплення частини території області на початку травня 2024 року.