Державне бюро розслідувань повідомило про викриття колишнього командира однієї з бригад територіальної оборони, який організував виплату завищеної грошової допомоги своїй дружині за її фіктивну участь у бойових діях.

Про це повідомляє ДБР.

За інформацією слідства, у липні 2023 року командир оформив свою дружину до своєї ж бригади на посаду стрільця, що дозволило їй отримувати підвищені виплати. Щоб уникнути юридичних обмежень, подружжя офіційно розлучилося, хоча залишалося у фактичних родинних стосунках.

Державне бюро розслідувань встановило, що комбриг залучив до реалізації цієї схеми двох підлеглих командирів, які займалися оформленням неправдивих документів. У документах стверджувалося, що дружина буцімто брала участь у бойових діях безпосередньо на лінії фронту.

Слідчі підрахували, що внаслідок таких дій з липня 2023 по квітень 2024 року жінка отримала понад 922 000 гривень у вигляді незаконно нарахованої додаткової винагороди.

Як стало відомо LIGA.net із джерела у правоохоронних органах, йдеться про Дмитра Герасименка, колишнього комбрига 108-ї окремої бригади територіальної оборони, розташованої у Дніпропетровській області.