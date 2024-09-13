НАБУ та САП завершили розслідування масштабної корупційної схеми, яка мінімізувала митні платежі на пості "Вадул-Сірет" Чернівецької митниці, завдавши державі збитків на суму 290 мільйонів гривень.

Про це повідомила пресслужба НАБУ.

Суть схеми полягала в тому, що дорогий імпорт із Туреччини, зокрема одяг, взуття та аксесуари, маскували під так звані дешеві товари прикриття — тканину, ДСП або цеглу, або ж оформлювали вантажі як порожні.

У справі про підозру повідомлено трьом чинним і колишнім працівникам Чернівецької митниці, включно з її колишнім керівником, а також вісьмом фізичним особам.

Схема діяла у період з 2017 по 2019 рік, коли митницею керував Микола Салагор, ексдепутат Чернівецької обласної ради.

Підозрюваним інкримінують злочини за статтями: ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків), ч. 4 ст. 345-1 (погроза журналісту), ч. 3 ст. 368 (одержання неправомірної вигоди) та ч. 4 ст. 369 (надання неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України.

У НАБУ зазначили, що ключовими для розкриття схеми та встановлення розміру збитків стали співпраця з компетентними органами Туреччини, Болгарії, Румунії, Чехії та Словаччини.