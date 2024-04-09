Колишню очільницю Медичних сил ЗСУ генерал-майора Тетяну Остащенко було звільнено з військової служби. Причина полягає у її стані здоровʼя, який засвідчено висновком військово-лікарняної комісії (ВЛК).

Про це повідомляє “Українська правда”, посилаючись на відповідь Управління преси та інформації Міністерства оборони.

“Наказом міністра оборони від 10 лютого 2024 року генерал-майора медичної служби Тетяну Остащенко звільнено з військової служби у відставку за станом здоров’я. Підставою для звільнення стало видане військово-лікарською комісією свідоцтво про хворобу Тетяни Остащенко із висновком про її непридатність до військової служби із виключенням з військового обліку“, – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дата звільнення з військової служби вказує на те, що Остащенко пішла з армії через два місяці після її відставки з посади командувачки Медсил.

Нагадаємо, що у листопаді 2023 року президент Володимир Зеленський звільнив Тетяну Остащенко з посади командувача Медичних сил Збройних Сил України та призначив на цю посаду начальника військового госпіталю у Києві Анатолія Казмірчука. На звільненні Остащенко наполягали парамедики та волонтери, які займаються медичним забезпеченням Сил оборони.

Колишнього головнокомандувача ЗСУ генерала Валерія Залужного та ексочільника Генштабу ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Шапталу також було звільнено з військової служби за станом здоров’я.