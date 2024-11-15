Колишній народний депутат України Андрій Деркач, якого підозрюють у державній зраді та співпраці з російськими спецслужбами, став членом оборонного комітету Ради Федерації Росії.

Про це повідомили на сайті Ради Федерації РФ.

Нагадаємо, у 2020 році Деркач привернув увагу громадськості через так звані “плівки Деркача” — публікацію записів, де нібито п’ятий президент України Петро Порошенко розмовляє з тодішнім кандидатом у президенти США Джо Байденом, обговорюючи, за словами Деркача, «корупцію».

Вже у червні 2022 року СБУ викрила агентурну мережу, до якої, як з’ясувалося, входив Деркач. Після початку російського вторгнення помічник Деркача, заарештований правоохоронцями, пішов на угоду зі слідством і повідомив, що Деркач був завербований російською розвідкою у 2016 році, працюючи безпосередньо з вищим керівництвом ГРУ – начальником управління Ігорем Костюковим та його першим заступником Володимиром Алексєєвим.

За даними СБУ, російські спецслужби фінансували Деркача для створення в Україні приватних охоронних підприємств, які планувалося використати у випадку окупації територій.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Деркача українського громадянства, а Верховна Рада відкликала його мандат. Деркач пройшов до парламенту у 2019 році як самовисуванець від Сумської області, але на місцевих виборах 2020 року до Сумської облради не потрапив, представляючи на той час вже заборонену партію “Наш Край”.