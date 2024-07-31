Підозрюваного у державній зраді колишнього народного депутата Андрія Деркача висунули у російську Раду федерації (вища палата так званого "парламенту" РФ). Це зробив чинний губернатор Астраханської області Росії Ігор Бабушкін.

Про це повідомили російські пропагандисти ТАСС.

Бабушкін у випадку своєї перемоги на майбутніх губернаторських “виборах” пропонує висунути до Ради федерації трьох людей: віцеспікерку міської думи Астрахані Лілію Іванову, заступницю голови уряду області Вікторію Гур’янову та безпосередньо колишнього українського нардепа Деркача.

Пропагандисти з посиланням на документ місцевої виборчої комісії заявляють, що усі троє висуванців мають російське громадянство та мешкають в Астрахані.

Так званий сенатор області від виконавчої влади має завершити свої повноваження у вересні 2024 року, його колега від “законодавчої влади” регіону – у вересні 2026 року.

З чим пов’язаний саме такий вибір і що Деркач робить в Астрахані – не пояснюється.

Астрахань – обласний центр з населенням близько 500 000, розташований на річці Волга. Область межує з Каспійським морем і Казахстано.

У 2020 році Деркач став загально відомим через так звані “плівки Деркача” – публікації нібито записів розмов п’ятого президента Петра Порошенка з на той момент кандидатом у президенти США Джо Байденом, у яких буцімто йшлося про “корупцію”. Американська розвідка заявила, що вважає це втручанням у вибори. Згодом Мінфін США ввів проти Деркача санкції.

У червні 2022-го Служба безпеки України повідомила про викриття агентурної мережі спецслужб РФ, до якої входив тодішній нардеп Деркач.

Після початку вторгнення правоохоронці заарештували помічника політика – і той пішов на угоду зі слідством. Він повідомив, що Деркача завербували ще у 2016 році, а з депутатом працювало найвище керівництво ГРУ – начальник управління Ігор Костюков і його перший заступник Володимир Алексєєв.

За даними СБУ, Деркач отримував від росіян фінансування для створення приватних охоронних підприємств (ЧОПів) – їх окупанти планували використати під час захоплення України.

У 2023 році президент Володимир Зеленський позбавив Деркача українського громадянства, а Верховна Рада забрала в нього мандат. До парламенту у 2019 Деркач пройшов мажоритарником від Сумщини як безпартійний самовисуванець, на місцевих виборах 2020 року він не пройшов до Сумської облради вже від нині забороненої партії Наш Край.