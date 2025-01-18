Народному депутату кількох скликань повідомлено про підозру у держзраді та порушенні рівноправності громадян залежно від їх расової, національної, регіональної належності та релігійних переконань.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, екснардеп, який тривалий час перебував у лавах “Партії регіонів” та “Опозиційного блоку”, від початку збройної агресії Росії проти України з 2014 року поширював наративи Кремля.

Задля збереження впливу РПЦ в Україні, яка відкрито підтримує військові дії Путіна в нашій країні, підозрюваний поширював так звану ідеологію “русского мира”.

За сприяння російського патріарха він став куратором від РПЦ на території України й використовував свій вплив для того, щоб тримати значну частину українського суспільства, які є вірянами УПЦ МП, під прямим впливом лідера РПЦ.

Також підозрюваний давав інтерв’ю медіа, в яких висловлював твердження на адресу інших конфесій, які діють в Україні, характеризуючи їх у негативних виразах. Такі його дії були спрямовані на розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті.

Офіс Генерального прокурора не вказує імені народного депутата, але з фото можна зрозуміти, що мова йде про Вадима Новинського.