Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.
За даними слідства, екснардеп, який тривалий час перебував у лавах “Партії регіонів” та “Опозиційного блоку”, від початку збройної агресії Росії проти України з 2014 року поширював наративи Кремля.
Задля збереження впливу РПЦ в Україні, яка відкрито підтримує військові дії Путіна в нашій країні, підозрюваний поширював так звану ідеологію “русского мира”.
За сприяння російського патріарха він став куратором від РПЦ на території України й використовував свій вплив для того, щоб тримати значну частину українського суспільства, які є вірянами УПЦ МП, під прямим впливом лідера РПЦ.
Також підозрюваний давав інтерв’ю медіа, в яких висловлював твердження на адресу інших конфесій, які діють в Україні, характеризуючи їх у негативних виразах. Такі його дії були спрямовані на розпалювання ненависті та ворожнечі на релігійному ґрунті.
Офіс Генерального прокурора не вказує імені народного депутата, але з фото можна зрозуміти, що мова йде про Вадима Новинського.
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