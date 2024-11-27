Колишнього народного депутата України Олега Царьова визнано винним у фінансуванні збройної агресії Росії проти України. Суд призначив йому 8 років позбавлення волі з конфіскацією всього майна.

Про це повідомили в Офісі генпрокурора та Управлінні СБУ у Вінницькій області.

“За публічного обвинувачення прокурорів Вінницької обласної прокуратури суд в порядку спеціального судового провадження ухвалив вирок народному депутату України V – VII скликань від забороненої “Партії регіонів”. Екснардепа визнано винним у фінансуванні дій, вчинених з метою зміни меж території та державного кордону України (ч. 3 ст. 110-2 КК України)”, — йдеться у повідомленні.

Крім того, суд постановив конфіскувати все майно, що належить засудженому. Зокрема, йдеться про:

земельну ділянку площею 0,15 га на Київщині;

квартиру у Дніпрі;

об’єкти нерухомого майна у тимчасово окупованому Криму — готельний та санаторний комплекси, гуртожитки, виробничі приміщення, господарські будівлі.

Загальна вартість майна становить 460,6 мільйона гривень.

Слідство встановило, що після окупації Криму Царьов зареєстрував свої підприємства та нерухомість на півострові за російським законодавством. Для охорони майна він найняв військових росгвардії.

Так, слідчі встановили факти грошових переказів за охорону належних йому музею-садиби та санаторію в місті Ялта. Кошти переказали на рахунки “Федерального державного унітарного підприємства “Охорона” федеральної служби військ національної гвардії РФ”.

Призначене покарання Царьов відбуватиме з моменту затримання.