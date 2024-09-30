Колишньому голові поліції Польщі Ярославу Шимчику висунули звинувачення у справі про вибух гранатомета, який йому подарували українські посадовці. Тоді через вибух у кабінеті Шимчика зазнали пошкоджень кімнати на трьох поверхах управління поліції.

Про це пишуть польські видання RMF24 та TVN24.

За словами речника Окружної прокуратури у Варшаві, одне зі звинувачень проти Шимчика стосується зберігання гранатомета RGW90 без ліцензії, за що йому загрожує від шести місяців до восьми років позбавлення волі.

А друге звинувачення пов’язане з ненавмисною загрозою життю та здоров’ю багатьох людей та майну у великих розмірах. Як стверджує прокурор, запобіжник гранатомета розблокували в будівлі Головного управління поліції, після чого стався постріл, «що спричинив насильницьке вивільнення енергії». За це можна отримати до п’яти років позбавлення волі.

Сам Шимчик заявив, що не розуміє звинувачень і відмовився їх коментувати. Крім того, він сказав, що нібито має отримати дозвіл від міністра внутрішніх справ, щоб давати свідчення у справі. Раніше колишній очільник поліції також стверджував, що українці переконали його в безпечності подарованих гранатометів, які, мовляв, «мають цінність брухту».

Також у справі розслідують обставини евакуації з будівлі, де стався вибух, кажуть у прокуратурі.

Ще в березні польська прокуратура отримала від тодішнього глави міністерства внутрішніх справ Марціна Кервінського повідомлення про ймовірні злочини через вибух гранатомета, а також дії офіцерів після інциденту.

Зокрема, там згадували про незаконне зберігання зброї, невиконання своїх обов’язків шляхом невидачі наказу про піротехнічну перевірку подарунка від українців, відсутність наказу про евакуацію з будівлі управління, а також про поведінку офіцерів після вибуху, яку можуть розцінювати як спробу «зам’яти і приховати цей випадок».