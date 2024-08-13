Експерти Міжнародного агентства з атомної енергії оглянули градирню окупованої Запорізької АЕС, яка горіла напередодні, і наразі не встановили причину інциденту.

Про це йдеться у заяві МАГАТЕ.

“За словами генерального директора Рафаеля Маріано Гроссі, на основі спостережень команда оцінила, що малоймовірно, що першоджерело пожежі виникло біля основи градирні”, — йдеться в повідомленні МАГАТЕ.

Як було встановлено, пошкодження, скоріш за все, було зосереджено у внутрішній частині башти на рівні водорозподільного сопла, розташованого на висоті приблизно 10 метрів.

Повідомляється, що окупанти відмовили команді МАГАТЕ “з міркувань безпеки” у проханні отримати доступ до басейну холодної води, який є основою градирні.

“Під час відвідування постраждалої градирні команда помітила вигорілі ділянки у внутрішньому обладнанні вище, біля рівня розподільної форсунки. Вони також спостерігали краплі спаленого пластику та фрагменти бетону, що впав, розподілені по басейну з холодною водою”, — йдеться в повідомленні Агентства.

Як зазначається, команда експертів оцінила, що ці краплі відповідали розплавленій і пластиковій сітці, що впала через вогонь.

Були зібрані зразки сміття, зокрема спалений і розплавлений пластик. Команда оцінила стійкий запах від вогню “та визначила, що за відсутності запаху сірки він, швидше за все, спричинений палаючим пластиком”.

Зазначається також, що спеціалісти МАГАТЕ не помітили залишків ані шин, що окупанти могли підпалити задля провокації, ані дронів.

“Команда підтвердила, що не було значних ознак пошкодження уламків, попелу чи сажі, розташованих біля основи градирні”, — йдеться в заяві Агентства.

У МАГАТЕ акцентували, що ядерна безпека станції не постраждала, оскільки градирні наразі не працюють. А у районі градирень, які розташовані приблизно за 1,5 км від реакторних блоків ЗАЕС, радіоактивних речовин немає.

У звіті йдеться, що наразі команда МАГАТЕ “не змогла зробити остаточні висновки на основі отриманих даних і спостережень” щодо пожежі, яка сталася позавчора та пообіцяли продовжити аналіз.