Телефонну розмову канцлера Німеччини Олафа Шольца з президентом Росії Володимиром Путіним, яка відбулася у п'ятницю, 15 листопада, вже називають “ознакою слабкості, а не сили”. Критика Шольца надходить від Німеччини та Франції. Тамтешні експерти зазначають, що канцлер, телефонуючи до Москви, керувався насамперед внутрішніми інтересами.

Про це пише RMF.

За словами зовнішньополітичного речника фракції ХДС/ХСС у Бундестазі Юргена Хардта, німецький канцлер допомагає Путіну досягти “пропагандистського успіху” з внутрішньополітичних причин.

“У ситуації в Україні нічого не змінилося, що виправдовувало б ініціативу Шольца”, — сказала Яна Пульєрін, керівниця берлінського відділення європейського аналітичного центру ECFR.

На її думку, мотивація канцлера пов’язана з виборами в Німеччині в лютому 2025 року і тим, що він хоче “представити себе “канцлером миру” в країні, розділеній через питання підтримки України”.

Також Пульєрін називає ініціативу Шольца помилкою і зазначає, що він міг би краще узгодити це питання з керівниками інших європейських країн.

“Зараз не час для конкурсів краси, щоб пояснювати, хто першим подзвонить Путіну. Європа здається розділеною, що не бажано ні у відносинах з Путіним, ні у відносинах з Білим домом”, — заявила Яна Пульєрін.

Своєю чергою, експертка Тетяна Кастуєва-Жан з Французького інституту міжнародних відносин (IFRI) вважає, що дзвінок Шольца “може лише підтвердити віру Путіна в те, що Німеччина та інші європейські країни мріють відновити з Росією “бізнес як зазвичай” за першої можливості, особливо в закупівлі газу.