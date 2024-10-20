Міністр закордонних справ України висловив обурення і закликав союзників посилити санкції та експортний контроль.

Про це повідомив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.

“Обурливо…Путін і Кім досі мають до них доступ. Ми закликаємо союзників рішуче відреагувати, посилити санкції та експортний контроль, зміцнити наш повітряний щит”, — написав він.

4 серпня координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі заявив, що Сполучені Штати отримали розвіддані, які вказують на спроби Росії придбати у Північної Кореї партію снарядів для використання у війні проти України.

Радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявив, що КНДР “заплатить ціну”, якщо надасть Росії зброю для війни проти України.

13 жовтня президент Володимир Зеленський заявляв, що Росія та КНДР “нарощують союзництво” і вже йдеться не тільки про постачання зброї, яка використовується проти України, а й про “передачу людей” до російських військ. Уже 14 жовтня Зеленський заявив, що Північна Корея “фактично включилась” у війну проти України.