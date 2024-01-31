Експорт американської зброї зріс торік на 16%, сягнувши рекордної суми 238 мільярдів доларів, повідомив Держдепартамент США.

Найбільші угоди з купівлі американської військової техніки та зброї уклали Німеччина та Польща, які збільшують та модернізують свої військові арсенали на тлі масштабного російського вторгнення в Україну.

Польща витратила 12 мільярдів доларів на закупівлю бойових гелікоптерів Apache. Ще на 10 мільярдів доларів Варшава закупила ракетні комплекси HIMARS далекого радіусу дії. Німеччина уклала контракти майже на 9 мільярдів доларів на закупівлю транспортних вертольотів Chinook. Вона також купує американські ракети «повітря-повітря». Чехія отримає американські винищувачі пʼятого покоління F-35. Великі контракти на купівлю американських бойових літаків та гелікоптерів уклала Південна Корея.

Міра Рєзник, керівниця відділу Держдепартаменту, який санкціонує угоди з продажу зброї, в інтервʼю виданню Politico розповіла, що американський експорт озброєнь зростає на тлі того, що російська військова індустрія «перебуває в падінні»: «Наші партнери на так званому «глобальному півдні» ухвалюють непрості рішення і відмовляються від російської зброї», – заявила Рєзник. Вона наголосила на серйозному інтересі Сполучених Штатів до збільшення експорту американських озброєнь до Індії. Торік Індія уклала майже двомільярдний контракт, за яким у цій країні вироблятимуться авіаційні двигуни General Electric.