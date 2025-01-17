Про це пише Bloomberg.
Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa Ltd., морські поставки нафтопродуктів з 1 по 10 січня склали 2,5 млн барелів на день. Це на 12% більше за середньодобовий показник грудня і найвищий рівень з лютого 2023 року.
Незважаючи на оголошені санкції, спрямовані проти близько 160 танкерів, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, поставки нафтопродуктів залишаються стабільними. Лише 4% вантажів, відправлених у перші 10 днів січня, транспортувалися санкціонованими суднами, і жодних змін у маршрутах цих суден не зафіксовано.
Нові обмеження переважно спрямовані на транспортування сирої нафти. За даними Vortexa, лише 6% нафтопродуктів у 2024 році експортувалися на суднах, які тепер потрапили під санкції.
Експорт морем є ключовим показником для оцінки нафтового виробництва Росії через відсутність офіційних даних про видобуток. Середній експорт сирої нафти за сім днів до 12 січня залишався майже незмінним, тоді як показники роботи НПЗ знизилися до найнижчого рівня з середини листопада.
Основні показники експорту нафтопродуктів з Росії (1-10 січня):
- Експорт дизелю та газойлю (приблизно 40% від загального обсягу): зріс на 17% порівняно з груднем до 1,08 млн барелів на день. Обсяги з портів Балтії зросли більш ніж на 50%.
- Експорт нафти: зріс на 9%, досягнувши 489 тис. барелів на день – найвищий рівень з березня 2023 року.
- Постачання мазуту: збільшилися на 19%, досягнувши 792 тис. барелів на день – найвищого показника з липня 2023 року. Значне зростання спостерігалося в напрямку Африки.
- Постачання вакуумного газойлю та інших напівфабрикатів для НПЗ: скоротилися майже на третину до 70 тис. барелів на день.
- Експорт бензину та його компонентів: зріс на 15%, досягнувши 38 тис. барелів на день.
- Експорт авіаційного пального: впав майже на 40%, досягнувши 34 тис. барелів на день.