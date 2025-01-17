Росія наростила обсяги експорту нафтопродуктів до 11-місячного максимуму перед тим, як Сполучені Штати ввели нові санкції проти її енергетичного сектору.

Про це пише Bloomberg.

Згідно з даними аналітичної компанії Vortexa Ltd., морські поставки нафтопродуктів з 1 по 10 січня склали 2,5 млн барелів на день. Це на 12% більше за середньодобовий показник грудня і найвищий рівень з лютого 2023 року.

Незважаючи на оголошені санкції, спрямовані проти близько 160 танкерів, які беруть участь у торгівлі російською нафтою, поставки нафтопродуктів залишаються стабільними. Лише 4% вантажів, відправлених у перші 10 днів січня, транспортувалися санкціонованими суднами, і жодних змін у маршрутах цих суден не зафіксовано.

Нові обмеження переважно спрямовані на транспортування сирої нафти. За даними Vortexa, лише 6% нафтопродуктів у 2024 році експортувалися на суднах, які тепер потрапили під санкції.

Експорт морем є ключовим показником для оцінки нафтового виробництва Росії через відсутність офіційних даних про видобуток. Середній експорт сирої нафти за сім днів до 12 січня залишався майже незмінним, тоді як показники роботи НПЗ знизилися до найнижчого рівня з середини листопада.

Основні показники експорту нафтопродуктів з Росії (1-10 січня):