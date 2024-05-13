Санкції США на торгівлю мікрочипами "значно сповільнили Росію" та змусили росіян користатися чипами з побутових речей.

Про це заявила міністерка торгівлі США Джина Раймондо під час слухань в американському Конгресі.

“Ми ввели обмеження на експорт до Росії майже 700 видів товарів подвійного призначення і додали до санкційного переліку майже 100 китайських компаній за допомогу Росії в обході експортних обмежень”, — зазначила вона.

Сенатори відзначили, що незважаючи на санкції, росіяни все ще можуть використовувати комерційні чипи звичайних побутових речей. За їхними словами, це свідчить про те, що санкції стали ефективними.

“Росія змушена використовувати чипи із помп для грудного молока, холодильників і подібних речей – а саме це вони й роблять – саме тому, що наші початкові обмеження працюють”, — сказала посадовиця.

Міністерка вважає, що експортні обмеження США “значно уповільнили Росію”. Вона підкреслила, що США постійно посилюють санкції та використовують “всі наявні засоби”, щоб вирішити проблему.