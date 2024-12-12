Бюро економічної безпеки України розкрило схему ухилення від сплати податків на феросплавних заводах, афілійованих до відомих бізнесменів. Збитки державі сягнули понад 1,2 мільярда гривень.

Про це повідомляє БЕБ.

Слідство встановило, що два українські підприємства, які займаються виробництвом феросплавів, організували схему ухилення від сплати податків під час експорту продукції.

Заводи тривалий час поставляли свою продукцію до Австрії, Кіпру та інших країн Європи, але при цьому службовці свідомо занижували вартість товарів. Такі дії дозволяли їм уникати сплати значних сум податків.

“Службові особи підприємств умисно занижували вартість продукції при її реалізації іноземним покупцям, що дозволило їм уникнути сплати податків в особливо великих розмірах”, – йдеться у повідомленні.

У процесі розслідування з’ясувалося, що 90% продукції заводів йшло на експорт, а валютна виручка від продажів не поверталася в Україну. За попередніми даними, лише один із заводів заборгував понад 1,1 мільярда гривень за реалізовану продукцію.

Загалом, у 2022-2023 роках ці підприємства експортували феросплави на суму приблизно 853 мільйони доларів. У зв’язку з цим детективи провели обшуки на заводах, шукаючи залишки продукції, фінансову документацію та інші докази незаконної діяльності.

Наразі розслідування триває за ознаками порушення частини 3 статті 212 Кримінального кодексу України, яка стосується ухилення від сплати податків. Керівництво слідством здійснюють прокурори Офісу Генерального прокурора.