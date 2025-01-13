Колишній очільник Головного управління внутрішньої безпеки СБУ Андрій Наумов, який залишив Україну перед початком повномасштабного вторгнення, придбав три елітні квартири в Туреччині.

Про це йдеться у розслідуванні Схем (Радіо Свобода).

Журналісти з’ясували, що Наумов купив житло в елітному житловому комплексі в місті Аланія, на узбережжі Середземного моря. Аналогічні квартири площею приблизно 100 м² у цьому районі продають за 340–460 тисяч євро.

Згідно з реєстраційними даними, Андрій Наумов витратив на три квартири в комплексі Konak Seaside Premium у районі Каргиджак 8,5 мільйонів лір, що у 2022 році дорівнювало 17,5 мільйонів гривень.

Найбільша квартира площею 185 м² обійшлася Наумову у 3,5 мільйона лір (понад 7 мільйонів гривень за курсом на початок 2022 року). Житло площею 115 м² коштувало 3,1 мільйона лір (6,5 мільйона гривень), а найменша квартира площею 70 м² — 1,8 мільйона лір (3,7 мільйона гривень).

За інформацією джерел Схем, родина Наумова мешкає в цих апартаментах, тоді як сам він перебуває в Сербії, де чекає на рішення суду за звинуваченням у відмиванні грошей. У разі підтвердження вироку Наумова можуть депортувати, але остаточного рішення поки немає.

Журналісти також виявили, що в тому ж житловому комплексі квартиру придбав німецький бізнесмен Олександр Акст, якого в 2022 році затримали разом із Наумовим сербські правоохоронці. Сам Наумов спростовує звинувачення, стверджуючи, що його переслідують через «політичні мотиви».

Нагадаємо, що 31 березня 2022 року президент Володимир Зеленський у своєму зверненні заявив, що позбавив Наумова військового звання, наголосивши: «Всі зрадники та антигерої отримають покарання», а «випадковим генералам з нами не по дорозі».

Проте, як зазначає BBC, до листопада 2023 року справи про державну зраду проти Наумова так і не було відкрито.

Після затримання в Сербії щодо Наумова тривали два паралельні процеси: справа про екстрадицію та справа про відмивання грошей. 5 жовтня 2023 року сербський суд остаточно відмовився екстрадувати ексгенерала.