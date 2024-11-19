Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що за результатами моніторингу способу життя колишнього посадовця СБУ, членів його родини та знайомого виявлено ознаки корупційного кримінального правопорушення, що свідчить про незаконне збагачення більше ніж на 27,7 млн ​​грн.

НАЗК встановило, що посадова особа, члени її сім’ї та знайомий придбали у власність необґрунтовані активи, а саме:

вилучену правоохоронним органом готівку у 70 тис. дол. та 40 тис. євро;

квартиру в Києві вартістю понад 4,4 млн грн, зареєстровану на пов’язану особу;

автомобіль Mitsubishi I200, 2019 р.в., вартістю 860 тис. грн;

автомобіль Toyota RAV-4 Hybrid, 2021 р.в. вартістю понад 1,1 млн грн;

автомобіль Jeep Grand Cherokee, 2011 р.в., вартістю 500 тис. грн;

автомобіль Volvo XC90, 2021 р.в. вартістю понад 1,6 млн грн;

автомобіль Tesla Model X, 2018 р.в. вартістю 500 тис. грн;

5 об’єктів нерухомого майна, 4 з яких розташовані в Печерському районі міста Києва на загальну суму понад 13,8 млн грн;

кілька земельних ділянок в Запорізькій і Київській областях на загальну суму 235 тис. грн.

“Ні посадовець, ні члени його сім’ї, ні близькі та пов’язані особи не мали достатніх статків для набуття у власність цих активів”, – зазначили у НАЗК.

Також з 2021 по 2022 роки на банківські рахунки сина підозрюваного було зараховано понад 1,1 млн грн, з яких внесено готівкою – понад 842 тис. грн, походження яких невідоме.

За результатами моніторингу НАЗК направило матеріали щодо колишнього голови Департаменту господарського забезпечення СБУ до Офісу генпрокурора для приєднання до матеріалів кримінального провадження та проведення досудового розслідування.

Пізніше пресслужба СБУ надала коментар щодо цієї справи.

У відомстві нагадали, що у квітні 2024 року Головне управління внутрішньої безпеки та слідчі СБУ викрили незаконну діяльність колишнього керівника господарського департаменту Служби, задокументувавши злочин спільно з НАБУ та ОГП.

Після цього СБУ ініціювала звернення до НАЗК для перевірки фактів незаконного збагачення ексспівробітника, надаючи всю необхідну підтримку в ході перевірки.

“Нагадаємо, що за матеріалами СБУ експосадовець та його спільник-експідлеглий уже отримали підозру за двома статтями Кримінального кодексу України: ст. 191 та ст. 114-1. До того вони обидва були звільнені із займаних посад за ініціативою голови СБУ Василя Малюка у рамках очищення лав спецслужби”, – зазначили у пресслужбі.

Наразі досудове розслідування триває, здійснюються комплексні заходи для притягнення усіх винних до відповідальності, додали в СБУ.