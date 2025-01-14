Колишньому керівнику одного з департаментів Міністерства оборони України та двом керівникам державного підприємства повідомлено про підозру у привласненні та розтраті майна, а також у перешкоджанні законній діяльності Збройних Сил України. Водночас керівникам держпідприємства також висунули підозру у службовому підробленні.

Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.

Слідство встановило, що у 2022 році Департамент Міноборони України уклав договори з держпідприємством на поставку 400 великокаліберних кулеметів ДШК на суму 193 млн грн.

Однак, замість обумовленої кількості, було поставлено лише 200 кулеметів низької якості та без належного маркування.

Під час використання в бойових умовах ці кулемети виходили з ладу, що могло призвести до серйозних наслідків для військовослужбовців.

Завдяки цим діям підозрюваних, державі завдано збитків на суму 193 млн грн.

На даний момент вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.

В ОГП нагадали, у січні 2024 року тому ж експосадовцю Міноборони та його спільникам було повідомлено про підозру у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.