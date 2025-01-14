Про це повідомила пресслужба Офісу генерального прокурора.
Слідство встановило, що у 2022 році Департамент Міноборони України уклав договори з держпідприємством на поставку 400 великокаліберних кулеметів ДШК на суму 193 млн грн.
Однак, замість обумовленої кількості, було поставлено лише 200 кулеметів низької якості та без належного маркування.
Під час використання в бойових умовах ці кулемети виходили з ладу, що могло призвести до серйозних наслідків для військовослужбовців.
Завдяки цим діям підозрюваних, державі завдано збитків на суму 193 млн грн.
На даний момент вирішується питання про обрання запобіжних заходів для підозрюваних.
В ОГП нагадали, у січні 2024 року тому ж експосадовцю Міноборони та його спільникам було повідомлено про підозру у розкраданні майже 1,5 млрд грн на закупівлі снарядів для ЗСУ.
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