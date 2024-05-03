Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.
За даними слідства, з червня 2019 року по липень 2021 року, перебуваючи на військовій службі за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ та обіймаючи цю посаду, він набув необґрунтовані активи на суму 32, 7 млн грн.
Фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:
- автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,
- автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину,
- майже 593 тис. євро та понад 120 тисяч доларів США.
Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен.
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