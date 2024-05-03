За статтею 368-5 КК України повідомлено про підозру у незаконному збагаченні колишньому начальнику Головного управління внутрішньої безпеки СБУ.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора.

За даними слідства, з червня 2019 року по липень 2021 року, перебуваючи на військовій службі за контрактом осіб офіцерського складу в СБУ та обіймаючи цю посаду, він набув необґрунтовані активи на суму 32, 7 млн грн.

Фігурант, перебуваючи на керівних посадах в СБУ, став власником активів:

автомобілю «Toyota Land Cruiser 200» вартістю майже 2,3 млн грн, зареєстрованого на батька дружини,

автомобілю «BMW X6 xDrive40d», вартістю 116 тисяч євро, зареєстрованого на дружину,

майже 593 тис. євро та понад 120 тисяч доларів США.

Також у його власності перебували 2 смарагди вартістю понад 6,5 тисяч євро кожен.

1 травня Президент України Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Іллі Вітюка з посади начальника Департаменту контррозвідувального захисту інтересів держави у сфері інформаційної безпеки Служби безпеки України (ДКІБ).