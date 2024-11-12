Про це повідомляє NBB Bloomberg.

Каллас зазначила, що країни ЄС повинні відкинути сумніви щодо прямого використання активів, на які Україна має «законне право» через агресію з боку Росії.

“Я не буду використовувати слово конфіскація, оскільки це, фактично, легальне використання активів”, – наголосила вона під час слухань у Європейському парламенті.

Після схвалення її кандидатури вона замінить Жозепа Борреля на посаді головного дипломата ЄС.

Вона також зауважила, що нинішній механізм G7, який передбачає використання прибутків від заморожених активів Центрального банку РФ, не є достатньо рішучим кроком, і закликала до сміливіших заходів, включаючи пряме використання активів на підтримку України.

“Ми розуміємо, що Росія має право вимагати свої активи, адже вони належать їй, але й Україна має право на компенсацію, адже кожного дня відбувається знищення її територій”, – зазначила Каллас.

Каллас також натякнула на можливість повернення Росії частини активів за умови мирного врегулювання, хоча висловила сумнів щодо наявності “чогось, що можна буде повернути”.

Вона закликала зняти фінансовий тягар із платників податків ЄС та підкреслила, що за відновлення України повинні платити ті, хто завдав шкоди.

“Ті, хто знищують Україну, повинні платити за це”, – підсумувала вона.

Крім цього, Каллас заявила, що ініціатива Естонії щодо виділення 0,25% ВВП на підтримку України має бути підтримана іншими країнами-членами ЄС, а санкції проти РФ мають діяти на невизначений термін — до рішення про їхнє скасування усіма 27 країнами ЄС.