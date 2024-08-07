Про це повідомляє СБУ.
Завдяки зібраним доказам, також буде проведена конфіскація всього майна, що належить засудженому.
Відповідно до матеріалів Служби безпеки України, колишнього посадовця визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). На сьогодні вирок суду набрав законної сили.
За інформацією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії, чоловік за власним бажанням розпочав співпрацю з агресором.
Перебуваючи на посаді керівника Миколаївської окружної прокуратури, він збирав для окупантів розвідувальні дані про оперативну ситуацію в регіоні.
Зокрема, йшлося про наслідки ракетно-дронових атак Росії на обласний центр.
Росіяни використовували отриману інформацію для підготовки нової повітряної атаки на портове місто.
Офіційна особа також “злила” пароль на контрольно-пропускному пункті та інформацію про полонених військовослужбовців армії агресорам.
Для організації злочинної діяльності він діяв через “посередників”.
Співробітники СБУ затримали посадовця під час спецоперації в обласному центрі на початку 2022 року.
Під час обшуку у зловмисника було вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флешки з доказами шпигунства та диверсій на користь країни зловмисника.