За інформацією Служби безпеки України, апеляційний суд підтвердив довічний термін ув’язнення для колишнього прокурора, який передавав інформацію ворогу про позиції Сил оборони у Миколаївській області.

Про це повідомляє СБУ.

Завдяки зібраним доказам, також буде проведена конфіскація всього майна, що належить засудженому.

Відповідно до матеріалів Служби безпеки України, колишнього посадовця визнано винним за частиною 2 статті 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). На сьогодні вирок суду набрав законної сили.

За інформацією слідства, після початку повномасштабного вторгнення Росії, чоловік за власним бажанням розпочав співпрацю з агресором.

Перебуваючи на посаді керівника Миколаївської окружної прокуратури, він збирав для окупантів розвідувальні дані про оперативну ситуацію в регіоні.

Зокрема, йшлося про наслідки ракетно-дронових атак Росії на обласний центр.

Росіяни використовували отриману інформацію для підготовки нової повітряної атаки на портове місто.

Офіційна особа також “злила” пароль на контрольно-пропускному пункті та інформацію про полонених військовослужбовців армії агресорам.

Для організації злочинної діяльності він діяв через “посередників”.

Співробітники СБУ затримали посадовця під час спецоперації в обласному центрі на початку 2022 року.

Під час обшуку у зловмисника було вилучено мобільний телефон, комп’ютерну техніку та флешки з доказами шпигунства та диверсій на користь країни зловмисника.