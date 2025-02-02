Радник колишнього головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного Віктор Назаров вважає, що Україні доведеться прийти до нелегкого рішення щодо зниження мобілізаційного віку, принаймні для того, щоб створити резерв на майбутнє.

Про це Назаров сказав в інтерв’ю для BBC Україна.

На думку Назарова, росіяни ще тривалий час можуть воювати проти українців, мотивуючи людей грошима та залучаючи до бойових дій військових інших країн, як-от Північної Кореї.

“Враховуючи те, що вони долучають тих же північних корейців, масово людей агітують в армію, за гроші наймають їх – я думаю, що можуть довго. Кульмінація в цьому наступі буде залежати від того, коли й скільки в нас з’явиться засобів вогневого ураження. Не людей. Тому що непідготовлені піхотинці — це питання часу. І навіщо їх втрачати? Хоча, мабуть, ми від цього нікуди не дінемося, до цього все одно прийдеться прийти та може навіть зменшувати призовний вік”, — сказав Назаров.

Водночас ексрадник Залужного не підтримує тезу про те, що вік мобілізації має бути зменшеним до 18 років, про що неодноразово говорили західні партнери. Але виходячи із реалій та перспектив майбутнього, мобілізаційний вік все ж доведеться знижувати, вважає Назаров.

“Я не підтримую цю тезу, що треба мобілізувати з 18 років, як нам тут партнери закидають. А принаймні з 21 року, мабуть, це нам доведеться робити. І навіть не в контексті ведення воєнних дій, а в тому, що треба готувати ресурси резерву на майбутнє”, — сказав радник колишнього головкома.