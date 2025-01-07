Про це він повідомив на своїй офіційній сторінці у Facebook.

Ігнат у коментарі “Детектору медіа” зазначив, зміни в структурі комунікацій ЗСУ стали результатом наказу Головнокомандувача, в рамках якого були створені комунікаційні підрозділи в армії.

Улітку 2024 року у складі Повітряних сил ЗСУ було засновано управління комунікацій, і Юрій Ігнат з осені виконував обов’язки начальника цього підрозділу. Офіційно його призначення на посаду очільника управління відбулося 24 грудня 2024 року.

Нагадаємо, у березні 2024 року полковник Юрій Ігнат покинув посаду начальника служби зв’язків з громадськістю Повітряних Сил України. Він був на посаді з 2018 року.

Згодом Ілля Євлаш став новим речником Повітряних сил ЗСУ і замінив на посаді Ігната.

Раніше він проходив службу в Командуванні Сухопутних військ на посаді старшого офіцера служби звʼязків з громадськістю.