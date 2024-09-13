Правоохоронні органи підозрюють колишнього народного депутата, ексзаступника голови фракції забороненої «Партії регіонів» Володимира Макеєнка в ухиленні від сплати податків на суму 71 мільйон гривень.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора та Державному бюро розслідувань.

Хоча офіційно ім’я не називають, за матеріалами справи йдеться саме про Володимира Макеєнка, який був депутатом Верховної Ради кількох скликань від «Партії регіонів» і «Нашого Краю».

Слідство стверджує, що він організував за кордоном мережу компаній, які формально належали йому або підконтрольним особам та родичам, однак фактично контролював їх самостійно.

За інформацією Офісу генпрокурора, ці компанії отримували на свої рахунки кошти сумнівного походження, які потім перераховувалися на особисті рахунки Макеєнка. Він використовував ці гроші на власний розсуд, зокрема розміщував їх на депозитах.

За даними слідства, у 2011-2018 роках він отримав дохід на суму 387 мільйонів гривень, який не задекларував і не сплатив податки, приховавши від держави 71,4 мільйона гривень.

Екснардепу висунули звинувачення за ч. 3 ст. 212 Кримінального кодексу України, що може призвести до трьох років ув’язнення та конфіскації майна.

Минулого року в його офісі та маєтку провели обшуки через підозру у відмиванні понад пів мільярда гривень, отриманих злочинним шляхом, відкривши справу за ч. 3 ст. 209 ККУ.