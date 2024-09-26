Офіс Генерального прокурора співпрацює з міжнародними партнерами для екстрадиції народного депутата України Артема Дмитрука з метою притягнення його до кримінальної відповідальності.

Про це повідомили у пресслужбі ОГП.

Там не називають ім’я нардепа, але за описом справи очевидно, що йдеться про Артема Дмитрука, який втік з України до Британії.

“У межах співпраці з компетентними органами іноземної країни Офіс Генпрокурора готує матеріали для видачі (екстрадиції) народного депутата України, який перебуває у розшуку у зв’язку з переховуванням від органів правосуддя в Україні”, — сказано в повідомленні.

Повідомляється, що місцеперебування депутата встановлено і судом йому визначено запобіжний захід.

Правоохоронці нагадали, що Дмитрука підозрюють у вчиненні нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві.

За клопотанням прокуратури Печерський районний суд Києва обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.