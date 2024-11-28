Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.
Він зазначив, що за прогнозом від “Укренерго” екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз оскільки ситуація в енергосистемі залишається складною.
“Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура — зі світлом. Бережіть себе і вірте в енергетиків”, — йдеться у повідомленні.
Коваленко додав, що Київ має поступово раніше прогнозу повертатися в графік. Оновлений, з обмеженнями для половини населення.
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