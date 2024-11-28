Через масовану ракетну атаку РФ в Україні запроваджено екстрені відключення світла. Ймовірно, що вони триватимуть до вечора.

Про це повідомив гендиректор YASNO Сергій Коваленко.

Він зазначив, що за прогнозом від “Укренерго” екстрені відключення будуть тривати до вечора, 20:00, але це поки лише прогноз оскільки ситуація в енергосистемі залишається складною.

“Нагадую, що в такій ситуації графіки не діють. Але за можливості мережі будуть розмінювати групи відключень. Критична інфраструктура — зі світлом. Бережіть себе і вірте в енергетиків”, — йдеться у повідомленні.

Коваленко додав, що Київ має поступово раніше прогнозу повертатися в графік. Оновлений, з обмеженнями для половини населення.