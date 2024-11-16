Українська співачка, модель та колишня учасниця гурту "ВІА Гра" Наталія Могилинець, більш відома як Міша Романова або Misha Romanova викликала на себе хвилю обурення у мережі через нове відео під пісню відомої російської путіністки МакSим.

У своєму TikTok співачка опублікувала гумористичний ролик, в якому показала, як після розриву з бойфрендом слухає сумну пісню та очікує від нього повідомлення. Врешті решт музичний супровід від МакSим вимикається, а співачка отримує лише сповіщення про необхідність проплатити підписку на стримінговий сервіс.

Зауважимо, що російська співачка МакSим відкрито підтримує режим Путіна та напад Росії на Україну. У 2017 році вона потрапила до бази “Миротворець” через незаконний перетин українського кордону.

Примітно, що відео, яке опублікувала Міша Романова, є архівним, оскільки було зняте ще в листопаді 2021 року. Втім з невідомих причин співачка вирішила показати його підписникам саме зараз.