Колишнього телеведучого проросійських каналів Макса Назарова (справжнє імʼя — Максим Діордіца) взято під варту на 60 діб. Однак Солом’янський районний суд Києва визначив можливість внесення застави в розмірі 12 мільйонів гривень.

Про це повідомив голова комітету з питань свободи слова, народний депутат Ярослав Юрчишин.

Сторона обвинувачення клопотала про тримання під вартою без права на заставу, проте суд частково задовольнив це прохання.

Захист Назарова наполягав на більш м’якому запобіжному заході, як-от домашній арешт або особисте зобов’язання.

“Суд частково задовольнив клопотання сторони обвинувачення, яка просила для нього тримання під вартою строком на 60 діб без визначення суми застави. Сторона захисту просила особисте зобовʼязання або домашній арешт”, – пише Юрчишин.

Нагадаємо, зранку в суботу, 18 січня, правоохоронці провели обшуки у відомого ведучого Макса Назарова, який колись працював на каналах олігархів Віктора Медведчука і Євгена Мураєва, а з початком повномасштабного вторгнення в ефірах на YouTube дотримуватися прокремлівської риторики й виправдовував напад РФ на Україну.