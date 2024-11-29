Про це повідомляє пресслужба СБУ.
Агент встановив приховану камеру спостереження на горищі багатоповерхівки, де жив, аби фіксувати бойові позиції української армії. Крім того, він намагався виявити озброєння, яке переміщувалося в бік передової.
“Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами його шпигунської діяльності на користь Росії”, – повідомили в СБУ.
Слідство з’ясувало, що зловмисник потрапив у поле зору російської спецслужби завдяки своїм антиукраїнським коментарям у проросійських Telegram-каналах. Після цього його дистанційно завербували через зв’язкового із захопленої території Донеччини.
Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.
Заходи щодо виявлення та затримання зрадника провела СБУ у Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.