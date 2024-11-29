Служба безпеки України затримала у Миколаєві ексвикладача місцевого вишу, який працював на російську ФСБ. За даними слідства, він коригував ракетно-дронові удари окупантів по обласному центру, намагаючись допомогти обійти українські системи ППО.

Про це повідомляє пресслужба СБУ.

Агент встановив приховану камеру спостереження на горищі багатоповерхівки, де жив, аби фіксувати бойові позиції української армії. Крім того, він намагався виявити озброєння, яке переміщувалося в бік передової.

“Під час обшуків у затриманого було вилучено мобільний телефон, відеокамеру та флеш-накопичувач із доказами його шпигунської діяльності на користь Росії”, – повідомили в СБУ.

Слідство з’ясувало, що зловмисник потрапив у поле зору російської спецслужби завдяки своїм антиукраїнським коментарям у проросійських Telegram-каналах. Після цього його дистанційно завербували через зв’язкового із захопленої території Донеччини.

Агенту повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Наразі він перебуває під вартою, йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Заходи щодо виявлення та затримання зрадника провела СБУ у Миколаївській області під процесуальним керівництвом обласної прокуратури.