Печерський районний суд Києва 3 грудня ухвалив рішення щодо ексзаступника голови Вищого господарського суду України Артура Ємельянова. Його залишили під вартою до 30 січня 2025 року без права внесення застави.

Про це повідомляє Суспільне.

За даними слідства, Ємельянов брав участь у схемах, які передбачали винесення судових рішень на замовлення за грошову винагороду. Його дії, за інформацією правоохоронців, координувалися іншими учасниками організованої злочинної групи, до якої входили родичі, адвокати та працівники суду.

Крім того, йому закидають отримання неправомірної вигоди у 2008 році, коли він працював суддею господарського суду Донецької області.

“Ємельянов, діючи умисно, за змовою і згодою з іншими учасниками організації, яка була організована колишнім головою Вищого господарського суду України для здійснення злочинів”, – зазначив прокурор Богдан Мазурук.

Сторона захисту не погоджується з рішенням суду та заявила про намір оскаржити його в апеляції.

Нагадуємо, що 3 грудня співробітники Державного бюро розслідувань затримали колишнього заступника голови Вищого господарського суду Артура Ємельянова та оголосили йому підозру. За версією слідства, він разом із іншими суддями створив корупційну схему, яка приносила прибутки через ухвалення потрібних замовникам судових рішень.

Ємельянову інкримінують участь у злочинній організації та отримання хабарів (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 368 КК України). Санкція цих статей передбачає до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Правоохоронці стверджують, що організатором злочинної схеми є ще один колишній високопосадовець Вищого господарського суду. Він втручався у розподіл судових справ, передаючи їх на розгляд “своїм” суддям, які ухвалювали рішення на користь замовників. На цей час організатор перебуває у розшуку.

Сам Артур Ємельянов заявив у Facebook, що 1 грудня під час перетину кордону у нього вилучили закордонні паспорти. Наступного дня, 2 грудня, його затримали в Києві, щоб вручити підозру, яку він назвав “фейковою та замовною”.