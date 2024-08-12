Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відправив під варту до 8 жовтня 2024 року колишнього заступника міністра енергетики Олександра Хейла, якого затримали на отриманні хабаря у $500 тисяч.

Про це стало відомо з трансляції судового засідання.

Хейло може вийти під заставу у 25 мільйонів гривень. У разі внесення застави на нього накладуть відповідні обовʼязки, зокрема здати закордонні паспорти, носити електронний браслет та не спілкуватися зі свідками та іншими підозрюваними.

Прокурори клопотали про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з можливістю внести 30 мільйонів гривень застави. Натомість адвокати наполягали на більш мʼякому запобіжному заході, оскільки, за їхніми словами, Хейло має на утриманні 14-літню доньку.