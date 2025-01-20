Колишньому заступнику міністра соціальної політики України повідомлено про підозру у службовій недбалості (ч. 2 ст. 367 КК України) через незаконну закупівлю комп’ютерів.

Про це інформують Служба безпеки України та Офіс генерального прокурора.

Як повідомляє агентство Інтерфакс-Україна, йдеться про Бориса Лебедцова.

Слідство встановило, що у лютому-травні 2022 року Лебедцов уклав угоду з приватною компанією на закупівлю комп’ютерної техніки для центрального апарату міністерства.

Угода суперечила законодавству, оскільки не відповідала завданням проєкту співпраці зі Світовим банком, у межах якого мала здійснюватися закупівля, та не була погоджена з Міністерством цифрової трансформації.

Судово-економічна експертиза підтвердила завдані державному бюджету збитки у розмірі понад 24 млн грн. Наразі вирішується питання про запобіжний захід для підозрюваного.