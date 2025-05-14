Іспанські правоохоронці затримали колишнього першого заступника секретаря РНБО, якого в Україні підозрюють у причетності до зловживань під час закупівлі автомобілів для Збройних сил. Адвокат підзахисного стверджує, що інформація про затримання не відповідає дійсності.

Про це повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Хоча офіційно ім’я затриманого не розголошується, джерела низки українських ЗМІ, серед яких УП, зазначають, що йдеться про Олега Гладковського.

Наразі в Іспанії вирішується питання його екстрадиції до України. Варто нагадати, що ще у 2024 році НАБУ оголосило Гладковського-старшого в розшук.

За версією слідства, колишній посадовець РНБО зловживав службовим становищем з метою отримання неправомірної вигоди для структури, в якій він та його оточення мають частку власності — ПАТ «Автомобільна компанія “Богдан Моторс”».

Слідство вважає, що Гладковський сприяв збереженню в оборонному замовленні вантажівок, що не відповідали вимогам уряду, а також забезпечив їх закупівлю в дочірньому підприємстві зазначеної компанії. Державі було завдано збитків на суму 17,44 млн гривень.

У жовтні 2019 року Гладковському було повідомлено про підозру. Разом із ним у справі проходять ексзаступник міністра оборони Ігор Павловський та колишній керівник департаменту військово-технічної політики Міноборони Андрій Араптанов. Обом було висунуто підозри у квітні 2020 року.

Фігурантам інкримінують порушення ч. 2 ст. 364 Кримінального кодексу України — зловживання владою або службовим становищем. У 2021 році обвинувальний акт у цій справі передали до суду для розгляду по суті.

Захист Гладковського заперечує затримання

Руслан Волинець, адвокат Олега Гладковського, заперечує факт затримання свого клієнта, наголошуючи, що той не перебуває у статусі “затриманого”. Проте точний правовий статус Гладковського наразі адвокат не уточнив.

“З урахуванням чисельних звернень, хочу повідомити, що наразі, Гладковський Олег Володимирович не є затриманим. Так, він перебуває в Іспанії, але відносно нього не приймалось рішення іспанським судом про його утримання чи внесення застави, як умови звільнення”, — зазначив Волинець.

Юрист також висловив думку, що оголошення Гладковського в розшук було “штучним”, оскільки, за його словами, сторона захисту заздалегідь надала українським правоохоронцям повну інформацію про адресу проживання обвинуваченого та можливі засоби зв’язку з ним.

Крім того, адвокат підкреслив, що в березні 2022 року Олег Гладковський самостійно звернувся до Вищого антикорупційного суду з проханням перерахувати раніше внесену заставу у розмірі 10,6 млн гривень на користь Збройних сил України.

“Зазначений розмір коштів є рівномірним до начебто заподіяних збитків в рамках обставин закупівлі автомобілів до ЗС України”, — підкреслив Волинець.

Скандал після розслідування

У 2019 році Олег Гладковський став центральною фігурою журналістського розслідування, проведеного Bihus.Info.

Журналісти повідомили, що високопосадовці оборонного сектору нібито отримували «відкати» за постачання російських контрабандних деталей для військової техніки, причому ціна на ці компоненти була завищена у три-чотири рази.

Розголос матеріалу спричинив потужний скандал: Гладковський був змушений тимчасово відійти від виконання обов’язків першого заступника секретаря РНБО. Це рішення підтримав і тодішній президент України Петро Порошенко.

Згодом Олег Гладковський публічно прокоментував розслідування, підтвердивши факт закупівлі запчастин з Росії. Однак він категорично заперечив свою причетність до корупційних схем.

Резонанс навколо журналістського розслідування збігся у часі з президентськими виборами 2019 року, що, ймовірно, вплинуло на їх перебіг. У відповідь на звинувачення Олег Гладковський разом із сином Ігорем, який також був згаданий у матеріалі, подали до суду на авторів розслідування.

17 жовтня 2019 року Олега Гладковського затримало НАБУ, а через два дні суд ухвалив рішення про його арешт. Чиновника звинуватили у зловживанні службовим становищем задля отримання неправомірної вигоди компанією «Богдан Моторс» у межах державного оборонного замовлення.

Проте вже у жовтні того ж року Гладковський вийшов із СІЗО під заставу у розмірі 10 млн гривень. І він, і його адвокат наполягали на невинуватості.

Під час досудового розслідування у 2021 році правоохоронці встановили, що Гладковський не виключив з державного оборонного замовлення вантажівки МАЗ 6317 (Богдан 6317), хоча ті не відповідали урядовим стандартам. Ці автомобілі виготовляли на «Автоскладальному заводі №2», що входив до структури ПАТ «Автомобільна компанія “Богдан Моторс”».

Як наслідок, держава переплатила підприємству 17,44 млн гривень, про що повідомила Спеціалізована антикорупційна прокуратура.