Про це повідомляє Укравтопром.
Минулого місяця українці придбали 4,5 тисячі імпортованих легкових автомобілів віком до п’яти років. Вперше в історії електромобілі зайняли найбільшу частку ринку в цьому сегменті – 44%.
Далі у рейтингу розташувалися бензинові авто (35%), дизельні (11%), гібриди (7%) та автівки з газобалонним обладнанням (3%).
Серед моделей, які користувалися найбільшим попитом, лідерами стали:
- TESLA Model Y (298 одиниць);
- TESLA Model 3 (252 одиниці);
- HYUNDAI Kona (185 одиниць);
- KIA Niro (171 одиниця);
- AUDI E-Tron Sportback (143 одиниці).
Також популярними залишаються NISSAN Rogue, MAZDA CX5, VOLKSWAGEN Tiguan, NISSAN Leaf та AUDI Q5.
Ця тенденція демонструє стрімке зростання інтересу до екологічно чистих транспортних засобів в Україні, що свідчить про зміни у вподобаннях водіїв і підвищення популярності електрокарів серед українських автомобілістів.
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