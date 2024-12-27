У листопаді в Україні електромобілі стали найпопулярнішими серед імпортованих вживаних легковиків віком до п’яти років, обійшовши бензинові й дизельні авто.

Про це повідомляє Укравтопром.

Минулого місяця українці придбали 4,5 тисячі імпортованих легкових автомобілів віком до п’яти років. Вперше в історії електромобілі зайняли найбільшу частку ринку в цьому сегменті – 44%.

Далі у рейтингу розташувалися бензинові авто (35%), дизельні (11%), гібриди (7%) та автівки з газобалонним обладнанням (3%).

Серед моделей, які користувалися найбільшим попитом, лідерами стали:

TESLA Model Y (298 одиниць);

TESLA Model 3 (252 одиниці);

HYUNDAI Kona (185 одиниць);

KIA Niro (171 одиниця);

AUDI E-Tron Sportback (143 одиниці).

Також популярними залишаються NISSAN Rogue, MAZDA CX5, VOLKSWAGEN Tiguan, NISSAN Leaf та AUDI Q5.

Ця тенденція демонструє стрімке зростання інтересу до екологічно чистих транспортних засобів в Україні, що свідчить про зміни у вподобаннях водіїв і підвищення популярності електрокарів серед українських автомобілістів.