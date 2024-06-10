Про це Федір Веніславський розповів у інтерв’ю “РБК-Україна”.
У відповідь на питання, “чи є в планах уряду або парламенту запровадити електронні повістки, наприклад, у додатку “Резерв+”, нардеп відповів наступне:
“Це питання ми обговорювали і дуже дискутували над ним під час роботи над законопроектом про мобілізацію. І кінцева позиція була консенсусна – електронних повісток через електронні кабінети не буде”.
Парламентарій зазначив, що через електронний кабінет також не буде направлень на військово-лікарську комісію.
“Ми не регламентували в законі про мобілізацію можливість направлення через електронний кабінет будь-яких повідомлень чи направлень на ВЛК. Тому з точки зору закону направляти на ВЛК через електронні засоби комунікації не можна”, – сказав Веніславський.
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