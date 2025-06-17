Ліквідація Алі Шадмані: Ізраїльські авіаудари по військовому командуванню Ірану

Як повідомляє повідомлення армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ)

Ізраїльські військові оголосили про ліквідацію Алі Шадмані, новопризначеного керівника військового командування з надзвичайних ситуацій Ірану, під час одного з авіаударів. Шадмані займав цю посаду всього чотири дні.

Згідно з інформацією Армії оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), Шадмані очолював Центральний штаб “Хатам-аль-Анбія”, який виконує функції надзвичайного військового командування Ірану. Він змінив генерал-майора Голама Алі Рашида, що загинув 13 червня під час перших ізраїльських атак на Іран.

У повідомленні ЦАХАЛ зазначається:

“Центр ‘Хатам аль-Анбія’ під його командуванням (йдеться про Шадмані – ред.) відповідав за управління бойовими операціями та затвердження планів Ірану щодо вогневої потужності. На своїх різних посадах він безпосередньо впливав на оперативні плани Ірану, спрямовані проти Ізраїлю.”

ЦАХАЛ також додав, що ліквідація Шадмані є частиною “серії ліквідацій” вищого військового керівництва Ірану, що порушує ланцюг командування іранських Збройних сил.

Атака Ізраїлю на Іран

У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю розпочала повітряну операцію, спрямовану на знищення ядерної програми Ірану. Ізраїльські ВПС завдали ударів по десятках цілей, включаючи об’єкти збагачення урану та військові бази.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу підкреслив, що метою операції є “завдати удару по ядерній інфраструктурі Ірану, його заводах з виробництва балістичних ракет та військових потужностях”. Він також зазначив, що операція триватиме до повного виконання завдання.

Внаслідок цих ударів загинули командувач Корпусу вартових Ісламської революції Хосейн Саламі та начальник Генштабу Збройних сил Ірану Мохаммад Багері, про що повідомило Іранське державне інформагентство.

Після атаки кілька країн закрили свій повітряний простір, а МАГАТЕ висловило занепокоєння щодо ударів по ядерних об’єктах. Іран, у свою чергу, запевнив, що його ядерні об’єкти не зазнали серйозних пошкоджень.

У відповідь на ізраїльські удари Іран запустив понад 100 безпілотників у бік території Ізраїлю.

13 та 14 червня Ізраїль продовжив завдавати авіаударів по містах Ірану, де розташовані ключові оборонні споруди та військові бази.

На екстреному засіданні Ради Безпеки ООН 13 червня Іран офіційно звинуватив Сполучені Штати у причетності до ударів Ізраїлю по іранській території. Вашингтон відкинув ці звинувачення та закликав Тегеран до переговорів щодо ядерної програми.