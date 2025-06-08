Ліквідація наслідків ракетної атаки в Києві 6 червня: оновлення

Як розповіли у ДСНС, подробиці аварійно-відновлювальних робіт дивіться на їхній сторінці у офіційному Facebook

У Солом’янському районі Києва продовжуються роботи з ліквідації наслідків руйнувань, які сталися 6 червня внаслідок масованої атаки з боку Росії. Державна служба з надзвичайних ситуацій повідомила, що на місці події працюють 124 рятувальники та 48 одиниць техніки.

З початку робіт рятувальники вивезли 1920 тонн сміття та уламків будівель. Учора до ліквідації наслідків обстрілу було залучено 134 рятувальники та 50 одиниць техніки, зазначили у ДСНС.

В ніч на 6 червня Київ зазнав комбінованої атаки ракетами та безпілотниками, внаслідок якої загинуло троє людей, а 32 отримали поранення. Уламки та влучання були зафіксовані в шести районах столиці.

Через пошкодження колій та електричних кабелів, наземні станції метро від “Дніпра” до “Лісової” тимчасово закрили. Поїзди курсували лише між станціями “Академмістечко” та “Арсенальна” з інтервалом 4,5 хвилини. Для зручності пасажирів було запроваджено тимчасовий автобусний маршрут № 1М, який дублював закриті станції червоної гілки. Близько 19 години рух поїздів на “червоній” лінії метро було відновлено.

Крім того, внаслідок атаки частина лівого берега Києва залишилася без електропостачання, яке було відновлено близько 16:00.

Станом на ранок 8 червня, міський голова Віталій Кличко повідомив, що в лікарнях залишаються 18 поранених, з яких шестеро перебувають у тяжкому стані.