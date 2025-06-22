Еліна Світоліна виграла 1/16 фіналу WTA 500 у Бад-Гомбурзі

Як повідомляє Twitter-акаунт WTA Bad Homburg Open

Еліна Світоліна успішно стартувала у трав’яному сезоні, здобувши перемогу на турнірі WTA 500, що проходить у Бад-Гомбурзі, Німеччина. Вона обіграла бельгійську тенісистку Елізе Мертенс з рахунком 2:0 за сетами.

Останній матч Світоліної відбувся на початку червня, коли вона дійшла до чвертьфіналу Ролан Гарросу. Після насиченого ґрунтового сезону українка пропустила початок трав’яного сезону, повернувшись до змагань саме в Бад-Гомбурзі.

Цей турнір не був вдалим для Світоліної у минулому році, коли вона вибула вже в першому матчі проти Каролін Возняцкі. Цього разу їй довелося зустрітися з Мертенс у восьмому очному поєдинку, де українка мала невелику перевагу – 4:3 за перемогами.

У першому сеті тенісистки тривалий час утримували свої подачі, поки в сьомому геймі Мертенс не зробила перший брейк. Проте Світоліна швидко відновила рівновагу і завершила партію з рахунком 7:5, вигравши три гейми поспіль.

Другий сет пройшов під знаком безпомилкової гри обох спортсменок на своїх подачах. Мертенс покращила свою подачу, реалізувавши 69% перших подач, тоді як Світоліна зробила три ейси. За рахунку 5:4 українка вийшла подавати на матч і реалізувала свій перший матчбол.

Результат матчу:

WTA 500. Бад-Гомбург. 1/16 фіналу

Еліна Світоліна (Україна, 7) – Елізе Мертенс (Бельгія) – 2:0 (7:5, 6:4)

У 1/8 фіналу Світоліна зустрінеться з переможницею пари між бразилійкою Беатріс Хаддад Маєю та китаянкою Сінь Ю Ван, які займають 21-ше та 49-те місця у світовому рейтингу відповідно.

На даний момент Світоліна залишається єдиною українською тенісисткою, яка продовжує боротьбу в основній сітці турніру Бад-Гомбург, оскільки Марта Костюк програла свій стартовий матч, а Юлія Стародубцева не змогла пройти кваліфікацію.