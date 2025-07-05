Еліна Світоліна вибула у третьому колі Вімблдону-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Еліна Світоліна завершила свій шлях на Вімблдоні-2025, вибувши у третьому колі після поразки від бельгійської тенісистки Елізе Мертенс. Матч закінчився у двох сетах, причому вирішальний сет дійшов до тайбрейку.

Цей результат став найгіршим для Світоліної на Вімблдоні з 2021 року, коли вона також не змогла пройти далі другого кола, програвши польці Магді Лінетт з рахунком 0:2. У 2022 році українка пропустила турнір через вагітність.

У 2023 році Світоліна досягла півфіналу Вімблдону, де поступилася майбутній чемпіонці Маркеті Вондроушовій. Це був її найкращий результат на турнірах Великого шолома, повторивши досягнення 2019 року, коли вона також дійшла до півфіналу, програвши чешці Кароліні Муховій.

Після другого раунду Вімблдону-2021 Світоліна взяла участь у 13 мейджорах поспіль, на кожному з яких проходила щонайменше до третього кола.

Ось результати Еліни Світоліної на Грендслемах за останні роки:

Вімблдон-2021 – другий раунд

US Open-2021 – чвертьфінал

Вімблдон-2022 – пропуск через вагітність

Australian Open-2022 – третій раунд

Ролан Гаррос-2023 – чвертьфінал

Вімблдон-2023 – півфінал

US Open-2023 – третій раунд

Australian Open-2024 – четвертий раунд

Ролан Гаррос-2024 – четвертий раунд

Вімблдон-2024 – чвертьфінал

US Open-2024 – третій раунд

Australian Open-2025 – чвертьфінал

Ролан Гаррос-2025 – чвертьфінал

Вімблдон-2025 – третій раунд

На Вімблдоні в одиночному розряді серед українських тенісисток залишилася лише Даяна Ястремська, яка у третьому колі зустрінеться з іспанкою Джессікою Бузас Манейро у суботу, 5 липня.