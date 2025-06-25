Еліна Світоліна програла на WTA 500 у Бад-Гомбурзі – підготовка до Вімблдону 2025

Як повідомляє Twitter-акаунт Bad Homburg Open

Еліна Світоліна завершила свій виступ на турнірі WTA 500, що проходив у Бад-Гомбурзі, Німеччина. Українська тенісистка зазнала поразки від бразильської першої ракетки Беатріс Аддад Маї у трьох сетах.

Цей турнір став для Світоліної відкриттям трав’яного сезону 2025 року. Це вже другий її виступ на цьому турнірі: у 2024 році вона вибула на ранній стадії, а цьогоріч розпочала з перемоги над бельгійською тенісисткою Елізе Мертенс, здобувши перемогу у двох сетах.

У наступному матчі Світоліна зустрілася з Беатріс Аддад Мая, що стало їхнім першим поєдинком на професійному рівні.

Перший сет пройшов у напруженій боротьбі, але Світоліна змогла зробити перший брейк на шостому геймі та виграти сет з рахунком 6:3. Другий сет виявився більш складним: українка допустила єдину помилку, що дозволило суперниці виграти сет 4:6.

У вирішальному сеті Світоліній довелося двічі відіграватися, а партія завершилася на тайбрейку, де вона програла з рахунком 7:9, незважаючи на те, що змогла відіграти п’ять матчпойнтів. Загальний час матчу склав 2 години 29 хвилин.

Ця поразка стала кінцем серії з чотирьох поспіль виходів у чвертьфінали турнірів WTA для Світоліної. Раніше вона досягала 1/4 фіналу на ґрунтових турнірах у Руані, Мадриді, Римі та Ролан Гарросі.

Наступним викликом для української тенісистки стане Вімблдон – третій Грендслем сезону, який відбудеться з 23 по 29 червня 2025 року.

Про Еліну Світоліну

Еліна Світоліна – українська тенісистка з Одеси, яка представляє Харків на міжнародній арені. Свій перший офіційний матч на рівні ITF вона провела у 2008 році, а дебют у основній сітці WTA відбувся у 2012 році в Баку.

Серед її значних досягнень – бронзова медаль Олімпіади-2020 та 18 титулів WTA. Найвищий рейтинг у кар’єрі – 3-тє місце у вересні 2017 року.

Статистика виступів на Грендслемах

Australian Open: 29 перемог і 12 поразок, найкращий результат – чвертьфінал (2018, 2019, 2025).

Ролан Гаррос: 33 перемоги і 12 поразок, найкращий результат – чвертьфінал (2015, 2017, 2020, 2023, 2025).

Вімблдон: 20 перемог і 10 поразок, найкращий результат – півфінал (2019, 2023).

US Open: 24 перемоги і 11 поразок, найкращий результат – півфінал (2019).

Титули на турнірах WTA

Підсумковий турнір: 1 титул (2018), 1 фінал (2019).

Еліт Трофі: 1 фінал (2016).

WTA 1000: 4 титули (Дубай 2017, Рим 2017, 2018, Торонто 2017).

WTA 500: 2 титули (Брисбен 2018, Дубай 2018), 1 фінал (Коннектикут 2016).

WTA 250: 11 титулів, серед яких Баку (2013, 2014), Рабат (2015), Куала-Лумпур (2016), Тайбей (2017), Стамбул (2017), Монтеррей (2020), Страсбур (2020, 2023), Чикаго (2021), Руан (2025), а також 1 фінал (Окленд 2024).