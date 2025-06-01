Еліна Світоліна вийшла до чвертьфіналу Ролан Гаррос-2025

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Еліна Світоліна, українська тенісистка, успішно пробилася до чвертьфіналу Ролан Гарросу-2025, здолавши у напруженому матчі 1/8 фіналу четверту ракетку світу, Жасмін Паоліні.

Цей поєдинок став другим для Світоліної проти італійки на цьому турнірі, оскільки раніше Паоліні перемогла ще одну українку, Юлію Стародубцеву, у третьому колі. Світоліна, яка займає 13-те місце у світовому рейтингу, розпочала свій шлях у Парижі з перемоги над туркенею Зейнеп Сонмез, а потім здолала першу ракетку Угорщини, Анну Бондар, у двох сетах. У третьому колі українка також виграла у американки Бернарди Перу.

Матч проти Паоліні розпочався з переваги італійки, яка виграла перші три гейми першої партії. Проте Світоліна зуміла скоротити відставання, і до восьмого гейму рахунок став рівним. Ключовим моментом став дев’ятий гейм, який виграла Паоліні, завершивши першу партію з рахунком 6:4 на свою користь.

У другому сеті Паоліні вела 4:1, але Світоліна не здавалася і змогла зрівняти рахунок до 5:5, незважаючи на два матчболи суперниці. Українка перевела гру на тайбрейк, де відбила третій матчбол Паоліні та виграла сет з рахунком 8:6.

Третій сет Світоліна розпочала з ривка 4:1, програвши лише один гейм на своїй подачі. Коли рахунок став 5:1, українка вийшла подавати на матч, відбила брейкпойнт суперниці і реалізувала свій перший матчбол, здобувши вольову перемогу.

Загальна тривалість матчу склала близько 2 годин 27 хвилин. За цей час Світоліна подала два ейси, зробила 37 віннерів і допустила чотири подвійні помилки.

Ролан Гаррос-2025. 1/8 фіналу

Жасмін Паоліні (Італія, 4) – Еліна Світоліна (Україна, 13) – 1:2 (6:4, 6:7(6), 1:6)

Ця перемога дозволила Світоліні повторити свій особистий рекорд на Ролан Гарросі, досягнувши чвертьфіналу. Це вже п’ятий раз, коли вона виходить до цієї стадії, адже раніше їй вдавалося це у 2015, 2017, 2020 та 2023 роках.