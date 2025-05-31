Еліна Світоліна встановила рекорд у 15 перемог на ґрунті в сезоні 2025

Як зазначає медіа БТУ

Еліна Світоліна, перша ракетка України, досягла вражаючої 15-ї перемоги на ґрунтових турнірах у сезоні 2025. Цей успіх стався під час третього кола Відкритого чемпіонату Франції, відомого як Ролан Гаррос.

Перед початком цього престижного турніру Світоліна взяла участь у трьох змаганнях: у Руані, Мадриді та Римі. Вона здобула титул на WTA 250 у Руані, а також дійшла до півфіналу в Мадриді та чвертьфіналу в Римі на змаганнях WTA 1000.

На Ролан Гарросі, де Еліна була посіяна під 13-м номером, вона здобула три перемоги, не віддавши жодного сету. Її суперницями стали Зейнеп Сонмез з Туреччини, перша ракетка Угорщини Анна Бондар та американка Бернарда Пера. Найближче до програшу Світоліна була у матчі з Перою, де обидва сети завершилися на тайбрейках.

Перемога над Перою в 1/16 фіналу Ролан Гарросу-2025 стала для Світоліної 15-ю на ґрунтових турнірах WTA, що зробило її лідером у цьому показнику серед усіх тенісисток сезону. Вона випередила Аріну Сабалєнку та Коко Гофф, які мають 14 та 13 перемог відповідно.

Усі її перемоги на ґрунті у 2025 році включають успіхи в Руані, Мадриді, Римі та Ролан Гарросі, де Еліна продемонструвала стабільну та якісну гру.

“Підтримка трибун сьогодні зіграла величезну роль, це було неймовірно. Це була дуже важка битва, Бернарда зіграла відмінно, змусила мене викластися на максимум, було багато складних розіграшів, важких геймів. Я дуже задоволена тим, що змогла виграти цей матч у двох сетах, це приголомшливо.” – Еліна Світоліна

“Зараз мені потрібно відновитися, відпочити фізично, трохи відключитися, провести трохи вільного часу поза тенісом. А потім знову на корт, готуватися до наступного серйозного випробування, яке чекає на мене. Сподіваюся знову побачити всіх вас там і розділити цей момент.” – Еліна Світоліна

15 перемог на ґрунті стали новим особистим рекордом для Світоліної, перевершивши її попередні досягнення у 14 перемог у 2015 та 2017 роках.

Цей Ролан Гаррос став для Еліни 12-м у кар’єрі. Найкращим її результатом на цьому турнірі є чвертьфінал, до якого вона доходила у 2015, 2017, 2020 та 2023 роках.

У 1/8 фіналу Ролан Гарросу-2025 Світоліна вийшла втретє поспіль. Її наступною суперницею стане четверта ракетка світу Жасмін Паоліні, яка у третьому колі вибила іншу українку Юлію Стародубцеву.

Еліна Світоліна, яка народилася в Одесі, представляє Харків на міжнародній арені. Свій перший офіційний матч на рівні ITF вона провела у 2008 році, а дебют у основній сітці WTA відбувся у 2012 році в Баку.

Серед її головних досягнень – бронзова медаль Олімпіади-2020 та 18 титулів WTA. Найвищою позицією у рейтингу WTA для неї було третє місце у вересні 2017 року.