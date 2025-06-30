Еліна Світоліна про успіхи на Вімблдоні та майбутній матч

Перша ракетка України Еліна Світоліна прокоментувала свої результати у останніх сезонах Вімблдону у інтерв’ю виданню Чемпіон.

Еліна Світоліна, перша ракетка України, поділилася своїми думками щодо успіхів на Вімблдоні в останні роки. В інтерв’ю вона розповіла про свій шлях на цьому престижному турнірі.

Після пропуску початку трав’яного сезону, Світоліна стартувала на Вімблдоні матчем проти угорської тенісистки Анни Бондар. Українка впевнено виграла цей поєдинок, завершивши його з рахунком 6:3, 6:1, і таким чином, вперше за вісім разів пройшла у друге коло на трав’яних кортах Великого шлему.

Ця перемога стала 21-ю поспіль для Світоліної у перших колах Грендслемів, продовживши її вражаючу серію, яка триває вже сім років. Востаннє вона покидала турнір на стадії першого кола у 2018 році, коли програла Татьяні Марії.

Вімблдон став особливим для Світоліної, адже вона двічі виходила у півфінал (2019, 2023). У минулому сезоні українка дійшла до чвертьфіналу, здобувши свою 20-ту перемогу в Лондоні, де також перемагала тенісисток з топ-10 світового рейтингу, зокрема, Ігу Швьонтек у 2023 році та Онс Жабер у 2024 році.

“Раніше я грала трохи по-іншому, зараз у мене змінився стиль гри. Я думаю, зараз і за відчуттями, і за результатами видно, що граю на певному рівні на траві.” – Еліна Світоліна

Світоліна також підкреслила важливість відчуття здоров’я на корті та швидкості рухів, оскільки на траві це має велике значення.

“Для мене головним є відчувати себе здоровою на корті, щоб швидко рухались ноги, тому що на траві потрібно робити акцент на якість руху. У мене на Вімблдоні є гарні результати: два півфінали та чвертьфінал минулого року. Вони додають мені впевненості.” – Еліна Світоліна

Вона також зазначила, що стала більш агресивною у своїй грі, що позитивно вплинуло на її результати.

“Я, в принципі, більш агресивно стала грати. Удари з лету – це результат попередніх агресивних дій. Хоча також я працювала над ударами з лету, щоб створювати можливості завершувати розіграші якомога скоріше і суперники не мали часу повернутися в гру. Агресивність тенісу стосується і подачі, і прийому. Так, це призводить до більшої кількості помилок, однак результат приносить.” – Еліна Світоліна

У другому колі Вімблдону Світоліна зустрінеться з “нейтральною” Аляксандрою Сасновіч, яка займає 107-ме місце у рейтингу WTA. Цей матч відбудеться 2 липня.