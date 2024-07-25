Еліна Світоліна стала єдиною українкою, яка вийшла в 1/8 фіналу Вімблдона — Варта 1

Про це повідомляє  “Суспільне.Спорт”.

Організатори Олімпіади-2024 у Парижі зберегли традицію, започатковану на Іграх 2020 року у Токіо. Тоді прапор несли стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин, на цій Олімпіаді це будуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Михайло Романчук - срібний призер Олімпіади-2020 з плавання! — Cуспільне Спорт

Цьогоріч прапороносцями збірної України стануть два призери попередніх Ігор. Так, Еліна у Токіо виборола “бронзу”, Михайло — “срібло” та “бронзу” у змаганнях на 1500 та 800 метрів вільним стилем відповідно.

Цікаво, що Світоліна стане третьою жінкою, які довірять українське знамено на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор. Першою була Яна Клочкова – у 2008 році.

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