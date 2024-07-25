Цьогоріч на Олімпіаді у Парижі прапор України на церемонії відкриття нестиме тенісистка Еліна Світоліна та український плавець Михайло Романчук.

Про це повідомляє “Суспільне.Спорт”.

Організатори Олімпіади-2024 у Парижі зберегли традицію, започатковану на Іграх 2020 року у Токіо. Тоді прапор несли стрільчиня Олена Костевич та фехтувальник Богдан Нікішин, на цій Олімпіаді це будуть тенісистка Еліна Світоліна та плавець Михайло Романчук.

Цьогоріч прапороносцями збірної України стануть два призери попередніх Ігор. Так, Еліна у Токіо виборола “бронзу”, Михайло — “срібло” та “бронзу” у змаганнях на 1500 та 800 метрів вільним стилем відповідно.

Цікаво, що Світоліна стане третьою жінкою, які довірять українське знамено на церемонії відкриття літніх Олімпійських ігор. Першою була Яна Клочкова – у 2008 році.