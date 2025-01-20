Українська тенісистка Еліна Світоліна вперше за шість років вийшла в 1/4 фіналу Australian Open.

Про це свідчать результати змагань.

У четвертому раунді Australian Open 2025 Світоліна перемогла росіянку Вероніку Кудерметову, яка виступає в “нейтральному” статусі. Рахунок матчу 6:4, 6:1 на користь Світоліної.

В чвертьфіналі Еліна зустрінеться або з Єленою Рибакіною з Казахстану, або з Медісон Кіз з США.

Це вже втретє раз, коли Світоліна виходить до чвертьфіналу Australian Open, повторивши свій найкращий результат на цьому турнірі, який вона досягала в 2018 та 2019 роках.